Известно, что происшествие произошло на улице Алексы Тихого, 49 (бывшая Выборгская) в Соломенском районе столицы. Там расположено отделение №58.

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Вода лилась на асфальт через окна / Скриншот видео 24 канала

Вода лилась из окна

На кадрах, которые распространяются по сети, свидетели шутят, что пока в разных районах Киева продолжаются аварийные отключения горячей воды, на упомянутой улице она – в избытке. Видно, что потоки кипятка текут на асфальт прямо сквозь щели в закрытых окнах.

В Главном управлении ГСЧС в Украине в Киеве 24 каналу сообщили, что их бойцы не получали никаких вызовов и не были задействованы в ликвидации прорыва. А представители "Новой почты" пообещали выяснить детали инцидента.

В Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой в отделении "Новой почты": видео

Карта улицы Алексы Тихого, где расположено отделение "Новой почты" / карта Google Maps

Еще один прорыв "потопил" грузовик Киевводоканала

На улице Кустанайской в Киеве грузовик Киевводоканала ехал на ликвидацию последствий прорыва сети и сам провалился под асфальт. Вероятно, землю под дорожным покрытием размыло именно из-за аварии.