На видео с места происшествия, которые распространяются по сети, видно, как с гардеробной в коридор учебного заведения мощной струей вырывается целый водопад. На полу сразу же образовалась огромная лужа, и ученики вынуждены ее перепрыгивать.

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Водопад рванул с уборной в коридор / Скриншот видео 24 канала



Школьникам самим пришлось ликвидировать последствия инцидента / Скриншот видео 24 канала

"Теракт" или старые коммуникации

Версии причин прорыва трубы в школьном туалете отличаются. Одни пользователи сети утверждают, что какой-то горе-шутник подорвал там петарду. Парень якобы заложил ее в бачок унитаза. В результате его прорвало и образовался потоп.

Другие же говорят, что на момент инцидента в комнате никого не было, а трубу прорвало из-за ее изношенности. Школа №300 якобы очень старая и уже рассыпается.

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Еще одна "диверсия" в школе