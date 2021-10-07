На видео с места происшествия, которые распространяются по сети, видно, как с гардеробной в коридор учебного заведения мощной струей вырывается целый водопад. На полу сразу же образовалась огромная лужа, и ученики вынуждены ее перепрыгивать.

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Вибкх в школі на Троєщині, в туалеті підірвали петарду, прорвало трубу
Водопад рванул с уборной в коридор / Скриншот видео 24 канала

В школі на Троєщині рвонув туалет, коридор затопило
Школьникам самим пришлось ликвидировать последствия инцидента / Скриншот видео 24 канала

"Теракт" или старые коммуникации

Версии причин прорыва трубы в школьном туалете отличаются. Одни пользователи сети утверждают, что какой-то горе-шутник подорвал там петарду. Парень якобы заложил ее в бачок унитаза. В результате его прорвало и образовался потоп.

Другие же говорят, что на момент инцидента в комнате никого не было, а трубу прорвало из-за ее изношенности. Школа №300 якобы очень старая и уже рассыпается.

Взрыв в школьном туалете на Троещине: видео – Внимание! Раздается нецензурная лексика

Школьники убирают последствия туалетного потопа: видео​

Еще одна "диверсия" в школе

  • В киевской гимназии №179 1 октября ученикам четвертого класса стало плохо после того, как их одноклассник принес неизвестное вещество.
  • Дети пожаловались на тошноту и головную боль.
  • В конце концов выяснилось, что "теракт" произошел из-за бомбочки для розыгрышей. В ее состав входил сероводород, сода и лимонная кислота.