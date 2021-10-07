На відео з місця пригоди, які ширяться мережею, видно, як із вбиральні у коридор навчального закладу потужним струменем виривається цілий водоспад. На підлозі одразу ж утворилася величезна калюжа, і учні змушені її перестрибувати.

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Водопад рвонув із вбиральні у коридор / Скриншот відео 24 каналу



Школярам самим довелося ліквідовувати наслідки інциденту / Скриншот відео 24 каналу

"Теракт" чи старі комунікації

Версії причин прориву труби в шкільному туалеті відрізняються. Одні користувачі мережі стверджують, що якийсь горе-жартівник підірвав там петарду.

Інші ж кажуть, що на момент інциденту у кімнаті нікого не було, а трубу прорвало через її зношеність. Школа №300 нібито є дуже старою і вже розсипається.

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Ще одна "диверсія" у школі