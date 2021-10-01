Зрештою з'ясувалося, що причиною їх поганого самопочуття імовірно стала бомбочка для розіграшів, яка вільно продається. До складу іграшки входив сірководень, сода та лимонна кислота. Така суміш загалом не має нести небезпеки для здоров'я.

За темою У Києві учень 4 класу приніс на уроки отруйну речовину: всім стало зле

Тривога була недовгою

На місце інциденту негайно прибули лікарі, рятувальники та поліція. Медики одразу ж оглянули дітей, втім нікого з них шпиталізувати не довелося. Учням одразу стало краще, щойно вони подихали свіжим повітрям.

Тим часом рятувальники взяли проби повітря у класі, де все сталося. Втім, всі показники уже були нормальними.

Батьків пустуна викликали у поліцію

Мамі й татові учня 4 класу доведеться сходити до правоохоронців на профілактичну бесіду. Однак адміністрація гімназії не тримає зла на дитину і навіть частково його захищає.

Дитячі пустощі. Ця бомбочка є у вільному продажі. Як такий, сюрприз не дуже приємний. Давид – дуже здібний хлопчик, і таким чином він досліджував світ,

– переконана директорка освітнього закладу.

Схоже Під Києвом учень приніс до школи газовий балончик та скористався ним на перерві

В київській гімназії через бомбочку для розіграшів стало зле 12 учням: відео

Евакуація цілої гімназії за лічені хвилини

З інженерної гімназії на Осокрках 1 жовтня довелося евакуювати 1500 учнів та персонал. Це трапилося через пожежу із задимленням. Вогонь охопив 25 квадратних метрів площі у їдальні, але дим розповсюдився по всій будівлі. На щастя, ніхто не постраждав, а полум'я вдалося загасити за 15 хвилин.