Навчальний заклад, де трапилася надзвичайна ситуація, розташований на Голосіївському проспекті, 120в. Отруйний реагент туди приніс четвертокласник.

Актуальне На Осокорках у Києві загорілася інженерна гімназія

Дітей довелося евакуювати

Через погане самопочуття медикам довелося вивести дітей на вулицю, аби вони подихали свіжим повітрям. Що стосується небезпечної речовини, то її вилучила поліція.

Місце, де трапився інцидент з отруєнням гімназистів / Карта Google Maps

Газова "атака" семикласника: схожий випадок

У місті Вишневе подібний інцидент трапився вранці 29 вересня. Там семикласник приніс у ліцей газовий балончик і застосував його у приміщенні. Понад тисячу осіб довелося евакуювати. На щастя, серйозно ніхто не постраждав, однак уроки таки скасували.