У пресслужбі ДСНС Києва в коментарі 24 каналу зазначили, що станом на 10:20 рятувальники лише прямували до місця пожежі. За 15 хвилин після цього загоряння вже загасили.

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Очевидці стверджують, що з приміщення гімназії евакуювали 1500 учнів та весь персонал.

Епіцентр у їдальні



Їдкий дим затягнув майже все приміщення школи / Фото 24 каналу

Як стверджують очевидці, пожежа у будівлі гімназії на вулиці Княжий затон, 12А розпочалася з першого поверху з приміщення їдальні.

Дим швидко охопив майже весь заклад та затягнув його дах.

Мешканці Осокорків кажуть, що дим від пожежі було видно майже з будь-якої точки мікрорайону.

Дивіться відео, зняте школярами після евакуації з київської гімназії (Обережно! Нецензурна лексика!):

Експерти кажуть, що вогонь розповсюдився у їдальні площею 25 квадратних метрів. Загасити пожежу рятувальники змогли дуже швидко.



Рятувальники швидко загасили вогонь у приміщенні гімназії / Фото "Х***ий Київ"

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця пожежі в інженерній гімназії Києва: