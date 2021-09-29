На месте происшествия работали медики, спасатели и полицейские. Впрочем, помощь врачей, к счастью, никому не понадобилась. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

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Занятия из-за поступка семиклассника пришлось отменить.

Учителя вывели на улицу 1004 учеников

ЧП произошло на перемене между уроками лицея "Идеал".

Как выяснили правоохранители, ученик 7 класса купил себе газовый баллончик якобы для самообороны. Он принес спецсредство в школу.

Во время перерыва подросток решил похвастаться перед одноклассниками, но случайно нажал на кнопку.

Взрослые быстро отреагировали на инцидент и быстро организовали эвакуацию всех учащихся.

Впоследствии всех детей отпустили домой. А вот родителей парня вызвали в школу. С ними правоохранители провели профилактическую беседу, а также составили в отношении взрослых административный протокол.

Квалифицировали событие полицейские как совершение преступления ребенком, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Если суд признает ученика виновным, родителям придется заплатить от 1700 до 5100 гривен штрафа.