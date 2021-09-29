На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські. Втім, допомога лікарів, на щастя, нікому не знадобилася. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.

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Надзвичайна подія сталася на перерві між уроками ліцею "Ідеал".

Як з'ясували правоохоронці, учень 7 класу купив собі газовий балончик нібито для самозахисту. Він приніс спецзасіб до школи.

Під час перерви підліток вирішив похизуватися перед однокласниками, але випадково натиснув на кнопку.

Дорослі швидко відреагували на інцидент та швидко організували евакуацію всіх учнів.

Згодом всіх дітей відпустили додому. А от батьків хлопця викликали до школи. З ними правоохоронці провели профілактичну бесіду, а також склали щодо дорослих адміністративний протокол.

Кваліфікували подію поліцейські як вчинення злочину дитиною, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Якщо суд визнає учня винним, батькам доведеться сплатити від 1700 до 5100 гривень штрафу.