На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські. Втім, допомога лікарів, на щастя, нікому не знадобилася. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.
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Заняття через вчинок семикласника довелося скасувати.
Вчителі вивели на вулицю 1004 учнів
- Надзвичайна подія сталася на перерві між уроками ліцею "Ідеал".
- Як з'ясували правоохоронці, учень 7 класу купив собі газовий балончик нібито для самозахисту. Він приніс спецзасіб до школи.
- Під час перерви підліток вирішив похизуватися перед однокласниками, але випадково натиснув на кнопку.
- Дорослі швидко відреагували на інцидент та швидко організували евакуацію всіх учнів.
Згодом всіх дітей відпустили додому. А от батьків хлопця викликали до школи. З ними правоохоронці провели профілактичну бесіду, а також склали щодо дорослих адміністративний протокол.
Кваліфікували подію поліцейські як вчинення злочину дитиною, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Якщо суд визнає учня винним, батькам доведеться сплатити від 1700 до 5100 гривень штрафу.