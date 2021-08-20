Понад 23 тисячі доларів за документи на будівництво: у Львові затримали експрацівницю ДАБІ

20 серпня 2021 , 18:04
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Джерело:

Львівська облпрокуратура

У Львові співробітники ДБР затримали на хабарі колишню працівницю департаменту ДАБІ у Львівській області. За даними слідства, вона вимагала понад 23 тисячі доларів за документи на будівництво.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі затриманій повідомлять про підозру.

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Експрацівницю ДАБІ спіймали на хабарі

  • За даними слідства, експрацівниця ДАБІ вимагала від представника двох забудовників 23,69 тисячі доларів.
  • Ці гроші вона повинна була передати посадовцям ДАБІ.
  • За хабар представнику забудовників обіцяли зареєструвати декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
  • Жінку затримали після одержання частини хабаря – 20 тисяч доларів.

Дивіться фото затримання експрацівниці ДАБІ / Фото Львівської облпрокуратури

Затриманій загрожує в'язниця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у неї можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі жінці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі ДБР встановлюють особи посадовців, які також були причетними до злочину.

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Автор: Ольга Котів