Понад 23 тисячі доларів за документи на будівництво: у Львові затримали експрацівницю ДАБІ

У Львові співробітники ДБР затримали на хабарі колишню працівницю департаменту ДАБІ у Львівській області. За даними слідства, вона вимагала понад 23 тисячі доларів за документи на будівництво.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі затриманій повідомлять про підозру.

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Експрацівницю ДАБІ спіймали на хабарі

За даними слідства, експрацівниця ДАБІ вимагала від представника двох забудовників 23,69 тисячі доларів.

Ці гроші вона повинна була передати посадовцям ДАБІ.

За хабар представнику забудовників обіцяли зареєструвати декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Жінку затримали після одержання частини хабаря – 20 тисяч доларів.

Дивіться фото затримання експрацівниці ДАБІ / Фото Львівської облпрокуратури

Затриманій загрожує в'язниця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у неї можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі жінці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі ДБР встановлюють особи посадовців, які також були причетними до злочину.

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