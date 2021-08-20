Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі затриманій повідомлять про підозру.
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Експрацівницю ДАБІ спіймали на хабарі
- За даними слідства, експрацівниця ДАБІ вимагала від представника двох забудовників 23,69 тисячі доларів.
- Ці гроші вона повинна була передати посадовцям ДАБІ.
- За хабар представнику забудовників обіцяли зареєструвати декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
- Жінку затримали після одержання частини хабаря – 20 тисяч доларів.
Дивіться фото затримання експрацівниці ДАБІ / Фото Львівської облпрокуратури
Затриманій загрожує в'язниця
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у неї можуть конфіскувати майно.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі жінці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі ДБР встановлюють особи посадовців, які також були причетними до злочину.
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