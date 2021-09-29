Попросили розміняти гроші: у Львові грабіжники з ножем напали на чоловіка

У Львові 28 вересня ТОРівці затримали двох грабіжників. Вони напали з ножем на 24-річного чоловіка і забрали в нього всі гроші.

Інцидент трапився на вулиці Городоцькій. Зловмисниками виявилися раніше судимі за крадіжки львів'яни.

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На чоловіка напали з ножем посеред вулиці

Приблизно о 23:00 екіпаж роти ТОР отримав виклик з Волині. Жінка розповіла, що розмовляла з сином телефоном. Чоловік у той час йшов від львівського залізничного вокзалу вулицею Городоцькою в напрямку Виговського. Раптом вона почула, що до нього хтось підійшов та почав лаятись. Після цього зв'язок з чоловіком обірвався.

Жінка надала поліцейським опис свого сина. Правоохоронці знайшли 24-річного чоловіка. Він розповів, що двоє невідомих чоловіків намагалися відібрати у нього мобільний телефон. Потім зловмисники, погрожуючи ножем, змусили його віддати гроші – 1000 гривень однією купюрою та 100 гривень дрібними. Постраждалий надав патрульним опис нападників.



Зловмисники напали на чоловіка з ножем / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Зловмисників оперативно затримали

Невдовзі інспектори знайшли схожих за описом чоловіків. Ними виявилися львів'яни, раніше судимі за крадіжки. Під час поверхневої перевірки в одного з них виявили гроші, які, ймовірно, належали постраждалому.

За кілька хвилин підійшов чоловік і сказав, що ці зловмисники чіплялися до нього й хотіли розміняти 1000 гривень купюрами по 500. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Постраждалий написав заяву. Згодом зловмисників супроводили у відділ поліції.



Постраждалий написав на нападників заяву / Фото Патрульної поліції Львівщини