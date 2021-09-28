Малолітні не лише обікрали підлітка, а й побили його. У сутичку вчасно втрутились перехожі. Сталося це 27 вересня о 18:30. У поліції ще не прокоментували інцидент.

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Молодші заманювали до лісу

Діти працювали за попередньою змовою та ділилися на групи. Молодші віком 11 – 13 років заманювали жертв, а старші вже чекали їх у лісі.

На відео видно, як вони всі йдуть разом, а потім діляться на групи. Троє молодших підійшли до підлітка й попросили мобільний, нібито зателефонувати.

Коли школяр дав їм телефон, зловмисники весь час щось розповідали, ведучи його до лісу. Ймовірно, потерпілий був старший за грабіжників і не сподівався, що йому щось загрожує.

Старші зустріли й обікрали

Інша група дітей, обігнавши своїх спільників, чекала в лісі. Там після розмов у хлопчика вихопили телефон і почали втікати. Школяр намагався наздогнати крадія, але його натомість побили.

Трапилось це поблизу дороги, де поруч були люди. Вони втрутилися в суперечку, але малолітні втекли.

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