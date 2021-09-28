Малолетние не только обокрали подростка, но и избили его. В драку вовремя вмешались прохожие. Произошло это 27 сентября в 18:30. В полиции еще не прокомментировали инцидент.

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Младшие заманивали в лес

Дети работали по предварительному сговору и делились на группы. Младшие в возрасте 11–13 лет заманивали жертв, а старшие уже ждали их в лесу.

На видео видно, как они все идут вместе, а потом делятся на группы. Трое младших подошли к подростку и попросили мобильный, якобы позвонить.

Когда школьник дал им телефон, злоумышленники все время что-то рассказывали, ведя его в лес. Вероятно, потерпевший был старше грабителей и не ожидал, что ему что-то угрожает.

Старшие встретили и обокрали

Другая группа детей, обогнав своих сообщников, ждала в лесу. Там после разговоров у мальчика выхватили телефон и начали убегать. Школьник пытался догнать вора, но его вместо этого избили.

Случилось это вблизи дороги, где рядом были люди. Они вмешались в спор, но малолетние сбежали.

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