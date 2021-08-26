Повертались зі святкового концерту на таксі: нові подробиці смертельної ДТП на Львівщині

На трасі Борислав – Самбір 24 серпня трапилась моторошна ДТП з вини п'яного 19-річного водія. Внаслідок аварії загинули 3 людей: 40-річний водій таксі та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, які повертались додому з концерту.

Ще 7 людей отримали травми. Серед них був і винуватець ДТП.

До теми П'яний 19-річний водій спричинив жахливу ДТП на Львівщині: 3 людини загинули, а 7 – постраждали

Автівки перетворились на металобрухт

Смертельна аварія трапилась на трасі Борислав – Самбір – Мостиська – Дрогобич у селі Попеля. П'яний 19-річний водій Volkswagen Passat на зустрічній смузі влетів у Volkswagen Golf. За інформацією правоохоронців, у хлопця навіть не було водійського посвідчення. Внаслідок потужного удару автівки перетворились на металобрухт. Їх розкидало у різні сторони дороги. Людей затисло у салонах, тож довелося викликати рятувальників.

В аварії загинули 3 людини – 40-річний водій Golf та двоє його пасажирів: 20-річний хлопець та 16-річна дівчина. Окрім того, 7 людей отримали травми. Наразі вони усі перебувають у тяжкому стані. Троє з них – у реанімації. Лікарі діагностували у постраждалих множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів.



Внаслідок ДТП загинули 3 людини / Фото поліції Львівщини

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Загиблі повертались зі святкового концерту

В автівці Volkswagen Golf їхали 5 друзів. Вони поверталися у рідне село з концерту у Бориславі. За кермом перебував 40-річний водій таксі.

Вони всі разом були на концерті, замовити собі таксі і їхали додому, ще лишилося 4 кілометри,

– розповіла мама одного з постраждалих.

За словами колеги загиблого водія Марини Каблаш, спідометр в автівці винуватця ДТП зупинився на позначці 140 кілометрів за годину.

"Наш Славік (таксист – 24 канал) ніколи не перевищував швидкість, могла бути 60 кілометрів. Він до всіх сварився: "Чим тихіше їдеш, тим далі будеш", – зазначила жінка.

Наразі 19-річний винуватець аварії також перебуває у лікарні. Біля його палати чергує конвой. Правоохоронці вже повідомили хлопцеві про підозру. Йому загрожує до 12 років у в'язниці.



Друзі повертались з концерту / Фото поліції Львівщини