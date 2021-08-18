Поїхав на роботу до Львова і не повернувся: поліція розшукує безвісти зниклого волинянина

Володимир-Волинська поліція розшукує 46-річного Романа Сігнаєвського. Він 3 роки тому поїхав на роботу до Львова та зник безвісти.

Наразі зв'язку з чоловіком немає. Рідні зниклого не знають, де він може перебувати.

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Безвісти зниклий поїхав у Львів на роботу

У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли, що 46-річний житель села Борочиче Волинської області Роман Сігнаєвський зник 4 вересня 2018 року. Він розповідав своїм родичам, що працює охоронцем у львівському магазині. Того дня чоловік сказав, що їде до Львова отримати зарплату. Він обіцяв повернутися, однак додому більше не приїхав. Зв'язок із Сігнаєвським обірвався.

Мама зниклого звернулася з заявою в поліцію. Чоловіка оголосили в офіційний розшук. У волинянина також є дорослі діти та брат. Востаннє знайомі Сігнаєвського нібито бачили його навесні 2019 року поблизу одного з львівських ринків. За їхніми словами, чоловік був неакуратний, неголений і, можливо, жебрав.

Волинські поліцейські організовували поїздку до Львова. Вони шукали чоловіка в пунктах обігріву та нічліжках, однак безрезультатно. Поліція просить усіх небайдужих допомогти розшукати безвісти зниклого волинянина.

Львівські правоохоронці оголосили у розшук 29-річного Романа Яцківа. Він у квітні 2018 року поїхав на роботу в Ізраїль . Зв'язок з чоловіком зник майже 9 місяців тому.



Волинянин зник безвісти у Львові / Фото ZAXID.NET