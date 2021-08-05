Поїхав у Ізраїль та зник безвісти: 29-річного львів'янина оголосили у розшук – фото

Чоловік жив у Тель-Авіві. Усіх, хто знає, де може перебувати безвісти зниклий, закликають зателефонувати у поліцію.

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Львів'янин зник в Ізраїлі

Львівські правоохоронці розшукують безвісти зниклого Романа Степановича Яцківа. 29-річний львів'янин у квітні 2018 року виїхав на роботу в Ізраїль. Однак з грудня 2020 року зв'язок з ним зник. За інформацією правоохоронців, чоловік наразі проживає у Тель-Авіві.

Поліцейські просять усіх, кому відомі контактні дані зниклого, звернутись у поліцію. Окрім цього, українців, які проживають чи працюють з львів'янином, теж просять зателефонувати за номером +380630794883. Також можна надіслати повідомлення через Viber, Telegram чи WhatsApp.



Роман Яцків зник безвісти в Ізраїлі / Фото "Варта 1"



Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук / Фото "Варта 1"