Мужчина жил в Тель-Авиве. Всех, кто знает, где может находиться без вести пропавший, призывают позвонить в полицию.

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Львовянин исчез в Израиле

Львовские правоохранители разыскивают без вести пропавшего Романа Степановича Яцкива. 29-летний львовянин в апреле 2018 года выехал на работу в Израиль. Однако с декабря 2020 года связь с ним пропала. По информации правоохранителей, мужчина сейчас проживает в Тель-Авиве.

Полицейские просят всех, кому известны контактные данные пропавшего, обратиться в полицию. Кроме этого, украинцев, проживающих или работающих с львовянином, тоже просят позвонить по телефону +380630794883. Также можно отправить сообщение через Viber, Telegram или WhatsApp.



Роман Яцков пропал без вести в Израиле / Фото "Варта 1"



Правоохранители объявили мужчину в розыск/ Фото "Варта 1"