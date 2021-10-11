Працівники закладів повинні бути вакциновані, – Садовий про нові обмеження у Львові

У Львові комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин з 14 жовтня. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, які обмеження чекають на бізнес та школярів.

Ситуація з коронавірусом у Львові – доволі тривожна. Щодня у місті виявляють все більше нових хворих на COVID-19.

До теми У Львові з 14 жовтня посилили карантин

Більшість школярів перейде на дистанційне навчання

За словами Садового, на жаль, в Україні та Львові є негативна динаміка поширення коронавірусу. Тому міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 18 жовтня перевести учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання

Потім буде тиждень осінніх канікул, тому загалом вийде десь 2 з половиною тижні для того, що розірвали хвилю захворюваності. Діти 1 – 4 класів продовжують ходити до школи, а малюки – до дитячих садочків,

– зазначив Садовий.

Окрім цього, припиниться робота позашкільних закладів. Університетам теж радять перевести навчання студентів в онлайн.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуально За тиждень Львівщина може опинитися в червоній зоні, – головний медик області

Працівники закладів повинні бути вакциновані

Міський голова зауважив, що на бізнес також чекає низка обмежень.

"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу. Має бути обов'язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування", – додав Садовий.

За його словами, Львів плавно підходить до норми, яка є в багатьох європейських країнах – у відвідувачів кафе та ресторанів повинні бути або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест.

"Це не буде запроваджено у Львові найближчими днями, бо рівень вакцинації значно менший, ніж в інших країнах", – додав мер.

Садовий зауважив, що станом на 11 жовтня третина жителів Львова – вакцинована однією або двома дозами.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу