Присвятив життя порятунку інших: у Львові помер відомий хірург Олег Сулима

Хірург Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Сулима помер 31 жовтня. Він тривалий час боровся з важкою недугою.

Олег Сулима працював у II хірургічному відділенні медзакладу. Колеги згадують його як талановитого та чуйного лікаря.

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Помер хірург лікарні швидкої допомоги Олег Сулима

У Львівській лікарні швидкої допомоги розповіли, що 31 жовтня помер хірург Олег Сулима.

Сумуємо через непоправну втрату! Сьогодні відійшов у вічність наш колега, талановитий хірург II хірургічного відділення Олег Сулима!,

– мовиться у повідомленні.

Медик присвятив своє життя порятунку інших. Протягом останнього року він боровся з онкологічним захворюванням. Раніше у медзакладі оголошували збір на лікування хірурга.

У лікарні з теплотою відгукуються про Олега Сулиму. Колеги згадують, що він був справжнім професіоналом – порядним, щирим та готовим завжди прийти на допомогу.

"Висловлюємо щирі співчуття родині Олега Сулими від усього медичного персоналу Лікарні швидкої допомоги. Вічна світла пам'ять нашому колезі, наставнику і другу", – підсумували у медзакладі.



Лікар помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням / Фото КЛШМД

Текст допису Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова

Сумуємо через непоправну втрату! Сьогодні відійшов у вічність наш колега, талановитий хірург II хірургічного відділення Олег Сулима !

Присвятивши життя порятунку інших, він протягом останнього року сам боровся з онкологічним захворюванням! Пам’ятаємо його професіоналізм, порядність, щирість та готовність завжди прийти на допомогу!

Висловлюємо щирі співчуття родині Олега Сулими від усього медичного персоналу Лікарні швидкої допомоги. Вічна світла пам'ять нашому колезі, наставнику і другу.