Трагічну новину повідомив колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Водночас про це повідомили й у пресслужбі Запорізької облдержадміністрації.

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У Запорізькій ОДА зазначили, що із сумом сприйняли звістку легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом. Там підкреслили, що Залужний був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців.

Що відомо про Івана Залужного

Джерело: "Вікіпедія"

Народився 10 травня 1918 року в селі Кисличувата (сучасна Дніпропетровщина). Був учасником Другої світової війни. Нагороджений численними медалями.

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