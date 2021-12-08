Призначили нового керівника Львівської митниці: що про нього відомо

На Львівській митниці 6 грудня призначили нового керівника. Ним став 32-річний Данііл Меньшиков.

Новий керівник Львівської митниці працював у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Пізніше він був очільником Черкаської митниці.

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На Львівській митниці призначили нового керівника

Згідно з наказом Держмитслужби, з 6 грудня Данііл Меньшиков став виконувачем обов'язків начальника Львівської митниці. Він народився 23 червня 1989 року. Меньшиков закінчив кафедру фінансів та кредиту економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна.

У 25 років він працював начальником служби фінансового моніторингу на одному з приватних харківських підприємств. Через 4 роки, у лютому 2018, Меньшиков став заступником начальника управління в Департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Наступного року він перейшов на посаду заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та аналізу митної вартості у Департаменті митних платежів та митної вартості Державної Фіскальної служби, а згодом і Держмитслужби.



Керівником Львівської митниці став Данііл Меньшиков / Фото Львівської митниці

У 2021 році Меньшиков почав працювати начальником управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці. У серпні 2021 році його призначили керівником Черкаської митниці. Там він працював до останнього часу.

За інформацією ZAXID.NET, Меньшиков також намагався побудувати політичну кар'єру. Він був помічником нардепа Антона Геращенка. На місцевих виборах 2015 року Меньшиков балотувався до Харківської облради від "Волонтерської партії України". Також він був членом партії "Наш дім – Одеса".

Новий керівник Львівської митниці зареєстрований у квартирі площею 200 квадратних метрів у Харкові. Власником помешкання є його батько. Меньшиков Їздить на автомобілі Volkswagen Passat 2007 року випуску, а його дружина – на Hyundai Santa Fe 2013 року випуску. За 2020 рік він задекларував криптовалюту та понад 500 тисяч гривень зарплати.