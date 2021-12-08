Новый руководитель Львовской таможни работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Позже он был главой Черкасской таможни.

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На Львовской таможне назначили нового руководителя

Согласно приказу Гостаможслужбы, с 6 декабря Даниил Меньшиков стал исполняющим обязанности начальника Львовской таможни. Он родился 23 июня 1989 года. Меньшиков окончил кафедру финансов и кредита экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

В 25 лет он работал начальником службы финансового мониторинга на одном из частных харьковских предприятий. Через 4 года, в феврале 2018, Меньшиков стал заместителем начальника управления в Департаменте развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли.

В следующем году он перешел на должность заместителя начальника управления – начальника отдела мониторинга и анализа таможенной стоимости в Департаменте таможенных платежей и таможенной стоимости Государственной Фискальной службы, а впоследствии и Гостаможслужбы.

Руководителем Львовской таможни стал Даниил Меньшиков / Фото Львовской таможни

В 2021 году Меньшиков начал работать начальником управления таргетинга Координационно-мониторинговой таможни. В августе 2021 году его назначили руководителем Черкасской таможни. Там он работал до последнего времени.

По информации ZAXID.NET, Меньшиков также пытался построить политическую карьеру. Он был помощником нардепа Антона Геращенко. На местных выборах 2015 года Меньшиков баллотировался в харьковский облсовет от "Волонтерской партии Украины". Также он был членом партии "Наш дом – Одесса".

Новый руководитель Львовской таможни зарегистрирован в квартире площадью 200 квадратных метров в Харькове. Владельцем квартиры является его отец. Меньшиков ездит на автомобиле Volkswagen Passat 2007 года выпуска, а его жена – на Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска. За 2020 год он задекларировал криптовалюту и более 500 тысяч гривен зарплаты.