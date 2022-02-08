Проковтнула небезпечну іграшку: львівські лікарі врятували 2-річну дівчинку

Після гостин у бабусі 2-річна дівчинка потрапила до лікарні на операційний стіл. Вона випадково проковтнула магніти від конструктора.

Операція минула успішно. Дитину вже виписали з лікарні.

До теми Львівські лікарі врятували 5-річного хлопчика з діркою в серці

Дівчинка проковтнула магніти від іграшки

Лікарі розповіли, що 2-річна дівчинка з Львівщини гостювала у бабусі. Там вона бавилася іграшками старших внуків, а через 10 днів потрапила на операційний стіл, адже проковтнула магніти від конструктора-неокуба.

Маленьких жертв магнітів не меншає, саме з цієї причини ми нагадуємо дорослим про магнітну небезпеку для малечі. Коли магнітики потрапляють в дитячі шлунки, то можуть наробити чимало біди,

– зазначили в лікарні.

Медики розповіли, що магніти мають надзвичайну силу притягання, тому вони пошкоджують внутрішні органи дітей. Подекуди вони навіть пробивають їх, утворюючи справжні дірки.

"Уже за кілька годин магнітики можуть стати причиною некрозу кишки. Звісно, наші лікарі стараються дістати сторонні тіла ендоскопічно, без жодних розрізів, але коли магнітики пробули у дитячому животику тривалий час, то без операції тут не обійтися", – додали лікарі.



Дитина проковтнула магніти / Фото "Охматдиту"

Зауважте Гострі краї зачепилися за бронхи: 4-річний львів'янин проковтнув лампочку від гірлянди

Медики врятували дитину

У дівчинки були лише блювання і підвищена температура. Щоб встановити причину цих симптомів, лікарі районної лікарні зробили дитині рентген. Вони побачили на знімках аж 4 магніти.

"З ними малечу доставила швидка до "Охматдиту". Діставали їх наші хірурги з допомогою сучасного електронно-оптичного перетворювача (ЕОП) в ургентній операційній, що забезпечило точні й успішні маніпуляції різного рівня складності", – розповіли у лікарні.

Після цього дівчинці призначили медикаментозне лікування, а на третій день виписали додому. Операцію проводили дитячі хірурги Богдан Мальований та Назар Гаврилишин. Анестезіологічний супровід здійснювала Андріана Талама.



Лікарі прооперували дитину / Фото "Охматдиту"



Операцію провела ціла команда лікарів / Фото "Охматдиту"

Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

У гості до бабусі, а потім – в операційну 2-річна дівчинка з Львівщини погостювала у бабусі, погралася з іграшками старших внуків і через 10 днів потрапила на операційний стіл з магнітиками від конструктора-неокуба в животику. Маленьких жертв магнітів не меншає, саме з цієї причини ми нагадуємо дорослим про магнітну небезпеку для малечі. Коли магнітики потрапляють в дитячі шлунки, то можуть наробити чимало біди.

Магніти мають надзвичайну силу притягання, тож пошкоджують внутрішні органи дитини, трапляється, подекуди вони пробивають їх і утворюють справжні дірки. Уже за кілька годин магнітики можуть стати причиною некрозу кишки. Звісно, наші лікарі стараються дістати сторонні тіла ендоскопічно, без жодних розрізів, але коли магнітики пробули у дитячому животику тривалий час, то без операції тут не обійтися. У маленької пацієнтки були тільки блювання і підвищена температура. У районній лікарні їй зробили рентген.

На знімках красувалися 4 магнітики! З ними малечу доставила швидка"до "Охматдиту". Діставали їх наші хірурги з допомогою сучасного електронно-оптичного перетворювача (ЕОП) в ургентній операційній, що забезпечило точні та успішні маніпуляції різного рівня складності. Малеча отримала медикаментозне лікування і на 3 день її виписали додому. Операційна команда: дитячі хірурги Bohdan Malovanyy, Назар Гаврилишин, анестезіолог - Andriana Talama.

Дорослі, не втомлюємося нагадувати: не давайте малечі іграшки, призначені для старшого віку! До речі, неодимові конструктори заборонені в США і Європі. Недарма, як думаєте?