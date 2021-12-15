Львівські лікарі врятували 5-річного хлопчика з діркою в серці

Операцію провели у Комунальній міській дитячій лікарні. Вона нещодавно увійшла до Першого територіального медичного об'єднання Львова.

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У хлопчика була дірочка в серці

Виконувач обов'язків керівника Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук розповів, що у дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика зробили першу операцію на дитячому серці.

Кардіохірурги в дитячій лікарні на Орлика, яка тепер у складі Першого територіального медичного об'єднання Львова, полагодили серце 5-річого хлопчика. Це старт дитячої кардіохірургії в медзакладі,

– додав лікар.

Маленького пацієнта звати Артем. Він народився з вадою – дефектом міжпередсердної перетинки.

"Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності", – зауважив Самчук.



У Львові прооперували дитину з вродженою вадою серця / Фото Олега Самчука

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Операція минула успішно

Єдиним виходом була операція. Кардіохірурги усунули дефект у серці хлопчика через розріз усього у 8 сантиметрів.

"Зробили його збоку, а не посередині грудної клітки. Цей надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається "бокова торакотомія", – додав Самчук.

На щастя, операція минула успішно. Наразі з хлопчиком усе добре. Лікар додав, що 16 грудня планують провести наступне кардіохірургічне втручання.

Самчук зазначив, що роботи у лікарів є дуже багато. Адже у планах Першого ТМО Львова – 200 – 300 операцій на рік.

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Текст допису Олега Самчука:

Перша операція на Серці Дитини! Кардіохірурги в дитячій лікарні на Орлика, яка тепер у складі Першого територіального медичного об'єднання Львова, полагодили серце 5-річого хлопчика. Це старт дитячої кардіохірургії в медзакладі!

Перший маленький пацієнт – хлопчик Артем. Він народився з вадою: дефект міжпередсердної перетинки. Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід – операція. Дефект у серці хлопчика наші кардіохірурги усунули через розріз усього у 8 сантиметрів! Зробили його збоку, а не посередині грудної клітки.

Цей надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається "бокова торакотомія". Операція минула успішно. З дитиною усе добре. І вже на завтра плануємо наступне кардіохірургічне втручання. Роботи дуже багато. У наших планах 200 – 300 операцій щороку.