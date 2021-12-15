Львовские врачи спасли 5-летнего мальчика с дыркой в сердце

Операцию провели в коммунальной городской детской больнице. Она недавно вошла в первое территориальное медицинское объединение Львова.

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У мальчика была дырочка в сердце

Исполняющий обязанности руководителя первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук рассказал, что в детской больнице на улице Пилипа Орлика сделали первую операцию на детском сердце.

Кардиохирурги в детской больнице на Орлика, которая теперь в составе первого территориального медицинского объединения Львова, починили сердце 5-летнего мальчика. Это старт детской кардиохирургии в медучреждении,

– добавил врач.

Маленького пациента зовут Артем. Он родился с пороком – дефектом межпредсердной перепонки.

"Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности", – отметил Самчук.



Во Львове прооперировали ребенка с врожденным пороком сердца / Фото Олега Самчука

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Операция прошла успешно

Единственным выходом была операция. Кардиохирурги устранили дефект в сердце мальчика через разрез всего в 8 сантиметров.

"Сделали его сбоку, а не посередине грудной клетки. Этот современный малотравматичный метод, который пока мало где в Украине используется, называется "боковая торакотомия", – добавил Самчук.

К счастью, операция прошла успешно. Сейчас с мальчиком все хорошо. Врач добавил, что 16 декабря планируют провести следующее кардиохирургическое вмешательство.

Самчук отметил, что работы у врачей есть очень много. Так как в планах Первого ТМО Львова – 200 – 300 операций в год.

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Текст сообщения Олега Самчука:

Первая операция на сердце ребенка! Кардиохирурги в детской больнице на Орлика, которая теперь в составе первого территориального медицинского объединения Львова, починили сердце 5-летнего мальчика. Это старт детской кардиохирургии в медучреждении!

Первый маленький пациент – мальчик Артем. Он родился с пороком: дефект межпредсердной перепонки. Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Единственный выход – операция. Дефект в сердце мальчика наши кардиохирурги устранили через разрез всего в 8 сантиметров! Сделали его сбоку, а не посередине грудной клетки.

Этот современный малотравматичный метод, который пока мало где в Украине используется, называется "боковая торакотомия". Операция прошла успешно. С ребенком все хорошо. И уже на завтра планируем следующее кардиохирургическое вмешательство. Работы очень много. В наших планах 200 – 300 операций ежегодно.