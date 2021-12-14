Операцию провели без разреза. Лампочку достал торакальный хирург "Охматдета" Александр Колодий.

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Лампочка попала в бронхи

Во Львовскую областную детскую клиническую больницу недавно попал 4-летний мальчик. Он вместе со своей семьей украшал новогоднюю елку. В какой-то момент малыш взял в рот светодиодную лампочку от гирлянды. По словам родителей, их сынишка – очень вежливый. Он никогда не тянул в рот посторонние предметы, так что им было трудно объяснить, почему в этот раз так случилось.

Через мгновение мальчик проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться. Родители немедленно вызвали скорую, которая привезла ребенка в медучреждение. Дежурные врачи сделали малышу рентген и увидели постороннее тело в дыхательных путях.

Лампочку в бронхах увидели на рентгене / Фото "Охматдет"

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Операция прошла успешно

Лампочку решили доставать с помощью бронхоскопии, то есть без разреза.

Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния,

– рассказал торакальный хирург Александр Колодий.

Врач захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы при удалении не травмировать бронхи и трахею. После этого Колодий вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка.

Кроме торакального хирурга на операции была интерн Татьяна Катринец, а анестезиологическое сопровождение осуществляла Зореслава Давыденко. К счастью, все прошло успешно. Мальчик уже уехал из больницы домой.

"Каждый случай постороннего тела – уникален. Но каждый раз наши виртуозы ищут решение для спасения малышей", – добавили в медучреждении.

Врачи подчеркнули, что взрослым следует соблюдать осторожность со всеми мелкими и острыми предметами, если в доме есть маленькие дети. Ведь они имеют привычку тянуть все в рот, а такая дегустация может завершиться в больнице.

Мальчик уже уехал домой / Фото "Охматдет"