Деталь оказалась в 12-перстной кишке ребенка. Операцию проводили эндоскопически – без всякого разреза.

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Парень проглочу деталь от спрея

В больнице рассказали, что у 12-летнего парня болело горло, поэтому он лечил его спреем. В один момент распылитель отлетел, и ребенок его случайно проглотил. Родители сразу же отвезли сына в медучреждение.

Наша фея – эндоскопистка Марта Лучак при эндоскопическом обследовании обнаружила распылитель в двенадцатиперстной кишке!,

– рассказали медики.

Парня немедленно отвезли в операционную, чтобы достать деталь.

Распылитель попал в 12-палую кишку / Фото "Охматдета"

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Операция прошла успешно

Детальку от спрея удалось достать эндоскопически. Операция прошла без всякого разреза. Врачи заметили, что этот мальчик не был первым пациентом, который проглотил распылитель.

"У нас уже третий случай с распылителем в нашей больнице. Мамы и папы, советуем с осторожностью применять спреи для горла, перед применением проверять, прочно ли закреплен распылитель и придерживать его при впрыске", – отметили медики.

Мальчика уже выписали из больницы и он поехал домой. Впереди его еще ждет лечение горла. Операцию ребенку проводили эндоскопистка Марта Лучак и торакальный хирург Александр Колодий, а анестезиологическое сопровождение осуществляла Зореслава Давыденко.



Парня успешно прооперировали / Фото "Охматдета"

Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет":

Лечил горло, а попал на операционный стол с деталькой от спрея в 12-перстной кишке. У 12-летнего парня болело горло, он лечил его спреем. В один момент случайно отлетел распылитель и ребенок его проглотил. Родители сразу повезли сына в больницу.

Наша фея – эндоскопистка Марта Лучак при эндоскопическом обследовании обнаружила распылитель в... двенадцатиперстной кишке! Доставали его традиционно в операционной. Все обошлось – детальку спрея удалось достать эндоскопически, обошлись без всякого разреза. Правда, Марта Владимировна у нас виртуоз?

Это не первая жертва спреев для горла у нас уже 3 случай с распылителем в нашей больнице. Мамы и папы, советуем с осторожностью применять спреи для горла, перед применением проверять, прочно ли закреплен распылитель и придерживать ли его при впрыске.

Парень поехал домой. Впереди у него еще лечение горла. Операционная команда – эндоскопистка Марта Лучак, торакальный хирург Александр Колодий, анестезиологическое сопровождение – Зореслава Давыденко.