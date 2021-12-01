Родители девочки не могут самостоятельно собрать такую сумасшедшую сумму. Поэтому они просят всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

К теме Во Львове собрали 50 миллионов гривен на спасение девочки с СМА

У 5-месячной львовянки диагностировали СМА

Марии-Терезе Михайловской сейчас 5 с половиной месяцев. Она является первым и очень желанным ребенком в семье Ольги Кудрявой и Олега Михайловского. Женщина родила дочь, когда ей было 39 лет. До этого она примерно 11 лет не могла забеременеть.

С первого месяца она меньше двигала ножками, чем ручками. Нам поставили диагноз гипотонус, но детки к третьему месяцу это перерастают. Наша не переросла. Мы начали искать причину, ходить на тесты, сдавать анализы,

– рассказала Кудрявая.

Ребенку сделали электромиографию – смотрели на реакцию мышц и нервов в конечностях. Оказалось, что они повреждены в ручках и ножках девочки.

"Нам сказали, что нужно сделать анализ на СМА. Мы болели за Викторию Полюгу и знали, что это такое. Мне стало плохо, но понимала, что надо исключить этот диагноз", – добавила женщина.

У Марии-Терезы таки диагностировали СМА первого типа. Эта болезнь с каждым днем ослабляет тело ребенка. Она забирает способность держать головку, ходить, а потом глотать и дышать.

Заметьте! Недавно во Львове закрыли сбор для спасения Виктории Полюги с СМА. Деньги для девочки собирали всем Львовом. Для этого в городе провели сотни фестивалей, ярмарок, забегов, аукционов. Ребенок в течение 7 месяцев находился на реабилитации в Италии и недавно вернулся домой. Вскоре Виктория вместе с родителями отправится в США, где ей сделают долгожданный спасительный укол.



У еще одной маленькой львовянки диагностировали СМА / Фото ZAXID.NET

Важно Родители маленькой львовянки Виктории Полюги перечислили миллион мальчику с СМА

Родители девочки объявили денежный сбор

Спасти девочку может лишь один укол препарата Zolgensma, однако его стоимость составляет более 2 миллионов долларов.

"Мы живем счастливой жизнью, потому что у нас есть Маричка, и мы боремся. Я понимаю, что это очень сложная болезнь, но сейчас она лечится. В Германии такие детки с пожизненной терапией ходят и бегают. Она у меня не шевелит ножками, но двигает стопами", – добавила мама девочки.

Женщина отметила, что по словам американских врачей, если ребенок шевелит стопами, то он будет ходить.

"Может она не начнет ходить в девять месяцев, но она обязательно будет ходить. Я в это верю", – заметила Кудрявая.

После установления диагноза родители девочки сразу начали собирать деньги, чтобы купить укол для спасения Марии-Терезы. Кроме этого, им необходимы деньги на поддерживающую терапию. Сейчас родители девочки контактируют с американскими клиниками, чтобы те выставили счет за введение препарата Zolgensma. Этот документ нужен для того, чтобы обратиться за помощью в благотворительные фонды.

Реквизиты для помощи: