Батьки дівчинки не можуть самотужки зібрати таку шалену суму. Тому вони просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів.

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У 5-місячної львів'янки діагностували СМА

Марії-Терезі Михайловській зараз 5 з половиною місяців. Вона є першою та дуже бажаною дитиною у сім'ї Ольги Кудрявої та Олега Михайловського. Жінка народила доньку, коли її було 39 років. До цього вона приблизно 11 років не могла завагітніти.

З першого місяця вона менше рухала ніжками, ніж ручками. Нам поставили діагноз гіпотонус, але дітки до третього місяця це переростають. Наша не переросла. Ми почали шукати причину, ходити на тести, здавати аналізи,

– розповіла Кудрявая.

Дитині зробили електроміографію – дивились на реакцію м'язів та нервів у кінцівках. Виявилось, що вони – пошкоджені у ручках та ніжках дівчинки.

"Нам сказали, що потрібно зробити аналіз на СМА. Ми вболівали за Вікторію Полюгу і знали, що це таке. Мені стало погано, але розуміла, що треба виключити цей діагноз", – додала жінка.

У Марії-Терези таки діагностували СМА першого типу. Ця хвороба з кожним днем ослаблює тіло дитини. Вона забирає здатність тримати голівку, ходити, а потім – ковтати та дихати.

Зауважте! Нещодавно у Львові закрили збір для порятунку Вікторії Полюги із СМА. Гроші для дівчинки збирали усім Львовом. Для цього у місті провели сотні фестивалів, ярмарків, забігів, аукціонів. Дитина протягом 7 місяців перебувала на реабілітації в Італії й нещодавно повернулася додому. Невдовзі Вікторія разом із батьками вирушить у США, де їй зроблять довгоочікуваний рятівний укол.



У ще однієї маленької львів'янки діагностували СМА / Фото ZAXID.NET

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Батьки дівчинки оголосили грошовий збір

Врятувати дівчинку може лише один укол препарату Zolgensma, проте його вартість становить понад 2 мільйони доларів.

"Ми живемо щасливим життям, бо у нас є Марічка, і ми боремося. Я розумію, що це дуже складна хвороба, але зараз вона лікується. У Німеччині такі дітки з пожиттєвою терапією ходять і бігають. Вона в мене не ворушить ніжками, але рухає стопами", – додала мама дівчинки.

Жінка зазначила, що за словами американських лікарів, якщо дитина ворушить стопами, то вона буде ходити.

"Може вона не почне ходити у дев'ять місяців, але вона обов'язково буде ходити. Я в це вірю", – зауважила Кудрявая.

Після встановлення діагнозу батьки дівчинки одразу почали збирати гроші, щоб придбати укол для порятунку Марії-Терези. Окрім цього, їм необхідні гроші на підтримувальну терапію. Зараз батьки дівчинки контактують з американськими клініками, щоб ті виставили рахунок за введення препарату Zolgensma. Цей документ потрібен для того, щоб звернутись за допомогою до благодійних фондів.

Реквізити для допомоги: