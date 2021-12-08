Проковтнув розпилювач, лікуючи горло: львівські лікарі врятували 12-річного хлопця

Львівські лікарі успішно прооперували 12-річного хлопця. Він, лікуючи горло, випадково проковтнув розпилювач від спрею.

Деталь опинилась у 12-палій кишці дитини. Операцію проводили ендоскопічно – без жодного розрізу.

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Хлопець проковтну деталь від спрею

У лікарні розповіли, що в 12-річного хлопця боліло горло, тож він лікував його спреєм. В один момент розпилювач відлетів, і дитина його випадково проковтнула. Батьки одразу ж відвезли сина у медзаклад.

Наша фея-ендоскопістка Марта Лучак при ендоскопічному обстеженні виявила розпилювач у дванадцятипалій кишці!,

– розповіли медики.

Хлопця негайно відвезли в операційну, щоб дістати деталь.



Розпилювач потрапив у 12-палу кишку / Фото "Охматдиту"

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Операція минула успішно

Детальку від спрею вдалося дістати ендоскопічно. Операція минула без жодного розрізу. Лікарі зауважили, що цей хлопчик не був першим пацієнтом, який проковтнув розпилювач.

"Маємо вже третій випадок з розпилювачем у нашій лікарні. Мами й тати, радимо з обережністю застосовувати спреї для горла, перед застосуванням перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач і притримувати його при вприскуванні", – зауважили медики.

Хлопчика вже виписали з лікарні й він поїхав додому. Попереду на нього ще чекає лікування горла. Операцію дитині проводили ендоскопістка Марта Лучак та торакальний хірург Олександр Колодій, а анестезіологічний супровід здійснювала Зореслава Давиденко.



Хлопця успішно прооперували / Фото "Охматдиту"

Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Лікував горло, а потрапив на операційний стіл з деталькою від спрею у 12-палій кишці. У 12-річного хлопця боліло горло, він лікував його спреєм. В один момент випадково відлетів розпилювач і дитина його проковтнула. Батьки відразу повезли сина до лікарні.

Наша фея-ендоскопістка Марта Лучак при ендоскопічному обстеженні виявила розпилювач у… дванадцятипалій кишці! Діставали його традиційно в операційній. Усе обійшлося – детальку спрею вдалося дістати ендоскопічно, обійшлися без жодного розрізу. Правда, Марта Володимирівна у нас віртуоз?

Це не перша жертва спреїв для горла – маємо вже 3 випадок з розпилювачем у нашій лікарні. Мами й тати, радимо з обережністю застосовувати спреї для горла, перед застосуванням перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач і притримувати його при вприскуванні.

Хлопець поїхав додому. Попереду у нього ще лікування горла. Операційна команда – ендоскопістка Марта Лучак, торакальний хірург Олександр Колодій, анестезіологічний супровід – Зореслава Давиденко.