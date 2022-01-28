П'яний водій влетів у стовп і перекинувся: у Львові в моторошній ДТП загинула пасажирка

У Львові 28 січня трапилася нищівна ДТП – п'яний водій Opel Vectra влетів у електроопору та перекинувся. Внаслідок аварії загинула його 43-річна пасажирка.

Своєю чергою, водій отримав важкі травми. Наразі він перебуває у реанімації.

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П'яний водій влетів у електроопору

Моторошна аварія сталася приблизно о 2:15 на вулиці Тракт Глинянський. Правоохоронці попередньо встановили, що 42-річний львів'янин не впорався з керуванням легковика Opel Vectra. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, після чого влетів у стовп. Від удару автівка перекинулась на дах.

Внаслідок ДТП 43-річна львів'янка, пасажирка авто, отримала травми, які були несумісними з життям. Жінка загинула на місці ДТП. За інформацією ДСНС Львівщини, водія у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Фахівці встановили, що у момент зіткнення чоловік був п'яним.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції та ДСНС Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

На місці події працювали рятувальники. Вони за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої з автомобіля. Щоб запобігти займанню, співробітники ДСНС від'єднали акумуляторну батарею. Також вони забезпечили освітлення місця події. До ліквідації наслідків ДТП залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп'яніння". Водієві загрожує від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.