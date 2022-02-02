Ранню весну чекати не варто: львівські бабаки не спрогнозували погоду, бо впали в сплячку

У світі День бабака традиційно святкують 2 лютого. Однак цьогоріч львівські "прогнозисти" погоди вирішили у цей день не прокидатися.

У Львові День бабака святкуватимуть трохи пізніше – на Стрітення, 15 лютого. Якщо свято цьогоріч таки відбудеться, то його проведуть у міському дитячому еколого-натуралістичному центрі, що на вулиці Кубанській.

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Львівські бабаки впали у сплячку

Директор Львівського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів, що бабаки Марічка та Михайлик впали у зимову сплячку. Проте останні 3 тижні вони були дуже активними.

Звісно, вони й досі спали. Але коли до них у вольєр заходив зоолог чи доглядальник, то вони реагували: інколи висовували носа зі своєї хатки, інколи просто попискували. А коли бабаки впадають у зимову сплячку, то вони не реагують ні на що,

– зазначив Антахович.

Зараз настала стабільна мінусова температура, тож саме через це бабаки вирішили поспати. Коли вони прокинуться, директор центру сказати не може. Адже пухнастики вже вкладалися спати наприкінці осені, а потім пробудилися. Попри те, що День бабака святкують 2 лютого, у Львові тваринок не турбують.

"Минулого року під час Стрітення ввели карантин, червону зону. Цього року ми також перебуваємо в червоній зоні. Наші діти вчаться дистанційно. Тож маловірогідно, що ми проводитимемо масовий захід", – зауважив Антахович.

Торік львівські бабаки впали у зимову сплячку, тож не віщували ранньої весни.