Раптово вийшов на трасу: львівські патрульні оштрафували п'яного пішохода

Патрульні 10 січня склали постанову на п'яного пішохода. Він раптово вийшов на трасу перед автівкою, яка наближалась.

Інцидент трапився у селі Підрясне. На щастя, пішохід не постраждав.

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П'яному пішоходу виписали штраф

Вночі 10 січня патрульні побачили, як на трасі Львів – Краковець чоловік різко вийшов на дорогу перед авто, яке наближалось. Правоохоронці зупинилися, щоб поспілкуватися з порушником.

46-річний чоловік був п'яним, тож патрульні винесли на нього постанову за "порушення ПДР пішоходом у стані сп'яніння". Порушнику загрожує 680 гривень штрафу. Після цього, поліцейські відвезли чоловіка додому, щоб він не накоїв біди у такому стані.

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У 2021 році правоохоронці зареєстрували 640 ДТП за участю пішоходів. З них 608 аварій були з постраждалими. Загалом травмувалися 557 людей, а 86 – загинули. У 8 випадках пішохід був нетверезим.