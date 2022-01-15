Рік був у комі: у Львові на Різдво прокинувся 6-річний хлопчик

У Львові 6-річний хлопчик рік пролежав у комі та отямився на Різдво. Він отримав важку травму ще 7 січня 2021 року й відтоді не приходив до себе.

Тоді дитина каталась на санчатах, в'їхала у дерево та знепритомніла. Про це розповів львівський лікар Андрій Токарський.

Читайте також Патрульні врятували життя трьох людей, вчасно доставивши донорські органи

Батьки від сина не відходили

Хлопчик отримав важку черепно-мозкову травму, через що не приходив до тями цілий рік. Лікарі спостерігали за його станом увесь цей час. Водночас батьки від сина також не відходили. За словами медика, хлопчика штучно годували, мили. У нього було серцебиття і дихання.

І ви тільки уявіть! У той самий день, на Різдво, рік через рік, як він в'їхав в дерево, він прийшов до ясної свідомості. Так, наче вчора заснув, а нині збудився. Ми казали, що сталось диво. А батьки сказали, що Бог, напевно, почув сильні молитви,

– сказав нейрохірург.

Він запевняє, що є речі, які не залежать від лікаря. За 40 років роботи у медика на руках помирало багато людей, але він також бачив і чимало див.

Історії порятунку