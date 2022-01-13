Як патрульні врятували життя

12 січня у Вінниці від інсульту передчасно помер 44-річний чоловік. Рідні дозволили вилучити його органи для донорства.

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Медики одразу ж звернулися до патрульної поліції з проханням терміново доставити органи. Відтак правоохоронці вирушили на завдання.

Поліцейські, лікарі, авіаційники проробили величезну роботу, щоб усе відбулося і люди отримали другий шанс на життя,

– розповіли патрульні.

Команда лікарів передала патрульним життєво важливі вантажі:

серце,

печінку,

2 нирки.

Три екіпажі поліції оперативно доставили до їх місць призначення:

Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова,

аеропорту "Гавришівка",

межі з Хмельницькою областю.

Далі одну нирку відправили у Львів, а іншу – в Київ.

Патрульні оперативно передали органи донора: дивіться відео

Зверніть увагу! 11 січня львівські патрульні врятували 21-річного хлопця, який хотів скоїти самогубство. Молодик вів пряму трансляцію в інстаграмі й заявив підписникам, що планує покінчити з життям. Одна з глядачок зателефонувала патрульним, які негайно виїхали на пошуки хлопця. Юнака знайшли із пораненою рукою. Патрульні надали йому першу допомогу і відправили у лікарню.

Повний текст публікації МВС у телеграмі:

Патрульні терміново доставили донорські органи для порятунку трьох життів

Вчора життя 44-річного чоловіка передчасно обірвалося внаслідок інсульту. Його рідні дали згоду на вилучення певних органів донора для подальшої їх трансплантації.

Департамент патрульної поліції одразу ж відреагував на прохання представників МОЗ – оперативно доставити донорські органи у визначені локації.

Відтак у Вінниці команда лікарів передала патрульним життєво важливі вантажі – серце, печінку і дві нирки. Трьома екіпажами їх оперативно доставили до місць призначення: Вінницької обласній клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, до аеропорту "Гавришівка" та до кордону з Хмельницькою областю.

Потому печінку авіації МВС, а нирку каретою швидкої допомоги доправили до Львова, другу нирку доставили в Київ, а серце – у Вінницьку обласну клінічну лікарню імені Миколи Пирогова.

Поліцейські, лікарі, авіаційники проробили величезну роботу, щоб усе відбулося і люди отримали другий шанс на життя.