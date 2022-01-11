Один з оборонців села Кримське отримав кульове поранення. Саме тоді чергував військовослужбовець ЗСУ Владислав.

До теми На Донбасі знайшли мертвим 18-річного військового-контрактника

"Я чергував на посту. Біля так званого тапіка. Мені зателефонували. Сказали, у нас "300". Я передав далі. Надів на себе бронь і побіг до нього", – згадав військовий.

Бойовий медик Владислав чимдуж біг на допомогу теж ризикуючи життям. Дорога до опорного пункту, де чекав побратим, прострілювалася ворогом.

У нас тут одні поля і з усіх сторін нас видно, як би ти не йшов. У нас там, там і там. З усіх сторін ворог, – підкреслив він.

"Ми стоїмо на місці й вже не один рік. І, я думаю, що всі позиції відомі противнику, і вони добра знають де ми, і що ми, і скільки нас", – розповів один із військовослужбовців Федір.

Куля не зачепила важливі органи

Куля ворожого снайпера не зачепила життєво важливих органів. Вояки кажуть, біда оминула, завдяки маскувальній сітці, яку вони днями повісили перед позиціями.

Побратими врятували пораненого військового: дивіться сюжет 24 каналу



Військовослужбовець пояснив, що сітку поставили, щоб не видно було як переміщуються. Масксітку натягли перед позицією, щоб противник не бачив, що саме військові роблять.

"Це добре, що він відбився по масксітці, а не по людині й що попав у ногу. Це його дуже врятувало", – підкреслив побратим пораненого.

Таємне перевезення вночі

Врятувало ще й те, що водій-механік Василь не побоявся вночі вивезти пораненого з позицій. Робив це без світла фар, щоб і собі не стати мішенню.

"Ви самі бачили, які у нас дороги. Важко навіть ходити. Суцільне болото. Страшно. Звісно, дуже страшно. Що робити? Я ж прийшов захищати Україну", – поділився він.

Оборонець Попасної оговтується від контузії

Нині пораненого біля Кримського армійця лікують у Харківському шпиталі. Там же оговтується від контузії один з оборонців Попасної. Її він отримав, коли російсько-терористичні війська обстріляли українські позиції з заборонених мінськими угодами калібрів.

Зверніть увагу "Герої загинули за Україну": на Донбасі підірвалися двоє українських захисників

Військовослужбовець із прізвиськом "Львів" сказав, що це було удень. Окупанти почали атакувати без попередньої підготовки, а просто почали використовувати протитанкові керовані ракети, а потім під'єднали ствольну артилерію.

Один вистріл із ПТУРа може коштувати, як радянське авто. "Жигуль" чи щось тому подібне,

– припустив військовий.

Обоє бійців за прогнозами лікарів за декілька тижнів зможуть повернутися до строю. Там їхня допомога вкрай потрібна. Ворог і надалі провокує. Бійці кажуть, що від початку так званого новорічного перемир'я окупанти стали стріляти рідше, але значно прицільніше.