Один из защитников села Крымское получил пулевое ранение. Именно в то время дежурил военнослужащий ВСУ Владислав.

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"Я дежурил на посту. Возле так называемого тапика. Мне позвонили по телефону. Сказали, у нас "300". Я передал дальше. Надел на себя бронь и побежал к нему", – вспомнил военный.

Боевой медик Владислав бежал на помощь тоже рискуя жизнью. Дорога к опорному пункту, где ждал побратим, простреливалась врагом.

У нас здесь одни поля, и со всех сторон нас видно, как бы ты ни шел. У нас там, там и там – со всех сторон враг, – подчеркнул он.

"Мы стоим на месте, и уже не один год. И, я думаю, что все позиции известны противнику, и они хорошо знают, где мы и что мы, и сколько нас", – рассказал один из военнослужащих Федор.

Пуля не задела важные органы

Пуля вражеского снайпера не задела жизненно важные органы. Воины говорят, беда миновала благодаря маскировочной сетке, которую они на днях повесили перед позициями.

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Военнослужащий объяснил, что сетку поставили, чтобы не видно было, как перемещаются. Масксетку натянули перед позицией, чтобы противник не видел, что именно военные делают.

"Это хорошо, что он отбился по масксетке, а не по человеку, и что попал в ногу. Это его очень спасло", – подчеркнул побратим раненого.

Тайная перевозка ночью

Спасло еще и то, что водитель-механик Василий не побоялся ночью вывезти раненого с позиции. Делал это без света фар, чтобы и себе не стать мишенью.

"Вы сами видели, какие у нас дороги. Трудно даже ходить. Сплошное болото. Страшно. Конечно, очень страшно. Что делать? Я ведь пришел защищать Украину", – поделился он.

Защитник Попасной оправляется от контузии

В настоящее время раненого возле Крымского армейца лечат в Харьковском госпитале. Там же приходит в себя от контузии один из защитников Попасной. Ее он получил, когда российско-террористические войска обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями калибров.

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Военнослужащий по прозвищу "Львов" сказал, что это было днем. Оккупанты начали атаковать без предварительной подготовки, а просто начали использовать противотанковые управляемые ракеты, а затем подсоединили ствольную артиллерию.

Один выстрел из ПТУРа может стоить как советское авто. "Жигуль" или что-то подобное,

– допустил военный.

Оба бойца по прогнозам врачей через несколько недель смогут вернуться в строй. Там их помощь очень нужна. Враг и дальше провоцирует. Бойцы говорят, что с начала так называемого новогоднего перемирия оккупанты стали стрелять реже, но прицельнее.