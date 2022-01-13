Как патрульные спасли жизнь

12 января в Виннице от инсульта преждевременно умер 44-летний мужчина. Родные разрешили изъять его органы для донорства.

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Медики сразу же обратились в патрульную полицию с просьбой срочно доставить органы. Поэтому правоохранители отправились на задание.

Полицейские, врачи, авиационщики проделали огромную работу, чтобы все произошло и люди получили второй шанс на жизнь,

– рассказали патрульные.

Команда врачей передала патрульным жизненно важные грузы:

сердце,

печень,

2 почки.

Три экипажа полиции оперативно доставили в их места назначения:

Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова,

аэропорт "Гавришовка",

на границу с Хмельницкой областью.

Далее одну почку отправили во Львов, а другую – в Киев.

Патрульные оперативно передали органы донора: смотрите видео

Обратите внимание! 11 января львовские патрульные спасли 21-летнего парня, который хотел совершить самоубийство. Молодой человек вел прямую трансляцию в инстаграме и заявил подписчикам, что планирует покончить с жизнью. Одна из зрительниц позвонила патрульным, которые немедленно выехали на поиски парня. Юношу нашли с раненой рукой. Патрульные оказали ему первую помощь и отправили в больницу.

Полный текст публикации МВД в телеграме:

Патрульные срочно доставили донорские органы для спасения трех жизней

Вчера жизнь 44-летнего мужчины преждевременно оборвалась вследствие инсульта. Его родные дали согласие на изъятие определенных органов донора для дальнейшей их трансплантации.

Департамент патрульной полиции сразу же отреагировал на просьбу представителей Минздрава – оперативно доставить донорские органы в определенные локации.

Поэтому в Виннице команда врачей передала патрульным жизненно важные грузы – сердце, печень и две почки. Тремя экипажами их оперативно доставили в места назначения: Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова, в аэропорт "Гавришовка" и к границе с Хмельницкой областью.

Впоследствии печень авиацией МВД, а почку каретой скорой помощи доставили во Львов, вторую почку доставили в Киев, а сердце – в Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова.

Полицейские, врачи, авиационщики проделали огромную работу, чтобы все произошло и люди получили второй шанс на жизнь.