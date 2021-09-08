Аналогов нет: часы львовских мастеров внесли в наследие мирового часового мастерства
Источник:Бродовский городской совет
Бродовские часы с жакемаром внесли в наследие мирового часового мастерства. Его создали львовские мастера – часовщик Алексей Бурнаев и художник по металлу Роман Габа.
Часы размещены на башне Бродовского горсовета. Их называют украшением города.
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Часы в Бродах внесли в наследие мирового часового мастерства
На французском сайте "Notre patrimoine horloger" сообщили, что бродовские часы с жакемаром внесли в наследие мирового часового мастерства.
В мире нет аналогов авторским часам, которые установили на башне Бродовской городского совета,
– рассказали в мэрии.
Композицию создали львовские мастера – часовщик Алексей Бурнаев и художник по металлу Роман Габа. Уникальным часам удалось поразить зарубежных знатоков. По словам прохожих, Бродовские часы с жакемаром – одна из самых интересных прелестей города.
Часовой комплекс установили в центральной части Брод. Он содержит часы, колокол, герб и движущуюся фигуру козака с пушкой. Трижды в день атаман "выходит из ратуши", чтобы протрубить "Червону калину" (в 9:01), Гимн Украины (в 12:01) и европейский гимн (18:01).
Часы внесли в наследие мирового часового мастерства / Фото Бродовской мэрии
Комплекс создали львовские мастера / Фото Бродовской мэрии