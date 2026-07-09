Пока не диагноз, но уже симптом, – Садовый о конфликте с ТЦК во Львове на Сыхове

Вечером 8 июля в жилом районе Львова произошел масштабный конфликт с участием военных и гражданских лиц. Мэр города Андрей Садовый заявил, что эти события должны получить надлежащую правовую оценку.

Об этом Андрей Садовый написал в своем официальном Telegram-канале.

Читайте также: Сотни людей заблокировали движение и опрокинули автомобиль: во Львове на Сыхове местные жители протестуют против ТЦК

Как Садовый комментирует конфликт с ТЦК?

Андрей Садовый заявил, что инцидент с ТЦК во Львове стал "пока не диагнозом, но уже симптомом".

58 тысяч львовян сегодня на фронте. Каждый день мы прощаемся с погибшими земляками. Город отдает львиную долю своего бюджета на поддержку Сил обороны Украины,

– написал городской голова.

По словам Садового, позорное поведение отдельной группы людей не способно разрушить репутацию львовской общины, однако бросило на нее тень.

Мэр также отметил, что Россия больше всего заинтересована во внутренних конфликтах между украинцами, ведь любое противостояние внутри страны сразу становится инструментом вражеской пропаганды.

Садовый подчеркнул, что на четвертом году полномасштабной войны Украина остается правовым государством, поэтому события вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку, а все, кто нарушил закон, – понести ответственность.

Отдельно мэр призвал не называть военнослужащих "сотрудниками ТЦК". По его словам, работу государственных институтов можно обсуждать, однако препятствовать военным в исполнении служебных обязанностей, уничтожать имущество или брать закон в свои руки недопустимо.

В прошлом году молодежь выходила на улицы с плакатами и отстояла свою позицию. Я тоже был там. Такие поступки вызывают уважение. Видео, которые мы увидели вчера, – это печаль и стыд. Будьте мудрыми!

– подытожил Андрей Садовый.

Напомним, по сообщениям очевидцев и местных Telegram-каналов, конфликт в Сихове начался после того, как военные ТЦК якобы задержали двух молодых мужчин. Утверждалось, что одного из них отвезли в районный центр комплектования, а другого, якобы 20-летнего, оставили в служебном автомобиле.

После этого возле автомобиля начали собираться местные жители: они требовали вернуть задержанного мужчину и не позволяли автомобилю покинуть место происшествия.