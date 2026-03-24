"Вопросы есть ко всем": Садовый прокомментировал, почему до Львова долетели вражеские БпЛА
- Российские беспилотники ударили по центру Львова; мэр города Андрей Садовый заявил, что эта атака вызывает вопросы.
- Садовый отметил, что город активно инвестирует в антидронные системы для военных, и подчеркнул важность безопасности жителей.
Во вторник, 24 марта, российские беспилотники ударили по центру Львова. Впоследствии мэр города Андрей Садовый заявил, что эта атака и ее последствия вызывают много вопросов.
Об этом Садовый сказал в комментарии изданию Новости.LIVE.
Читайте также Украина подверглась массированной атаке "Шахедами": где раздавались взрывы и какие последствия ударов
Как дроны ударили по центру Львова?
Журналисты спросили у Андрея Садового, почему российские дроны во время атаки долетели до центра Львова и связано ли это с проблемами противовоздушной обороны.
В ответ львовский городской голова заявил, что у него есть много вопросов, ведь город постоянно закупает дроны и антидроновые системы для военных.
Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем,
– добавил Садовый.
В то же время мэр города отметил, что сейчас его задача заключается в том, чтобы спасти людей: чтобы они были в безопасности, имели где переночевать, а в больницах оказывали качественную медицинскую помощь.
Напомним, ранее Андрей Садовый призвал жителей во время тревоги прятаться в укрытие, поскольку Россия использует тактику растянутого поражения с различными типами вооружения – после дронов враг может запустить ракеты.
Враг бил по западным регионам: что известно?
Днем 24 марта российские войска совершили одну из самых массированных атак по Украине. Предварительно, с 9:00 до 18:00 этого дня противник запустил 556 ударных дронов.
Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова. Несмотря на сбивание большинства вражеских БпЛА, было зафиксировано 15 попаданий.
Во Львове в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова, также пострадало наследие ЮНЕСКО. По словам Андрея Садового, в больницах Львова уже находятся 17 раненых, количество пострадавших увеличивается.