"Вопросы есть ко всем": Садовый прокомментировал, почему до Львова долетели вражеские БпЛА

Во вторник, 24 марта, российские беспилотники ударили по центру Львова. Впоследствии мэр города Андрей Садовый заявил, что эта атака и ее последствия вызывают много вопросов.

Об этом Садовый сказал в комментарии изданию Новости.LIVE.

Как дроны ударили по центру Львова?

Журналисты спросили у Андрея Садового, почему российские дроны во время атаки долетели до центра Львова и связано ли это с проблемами противовоздушной обороны.

В ответ львовский городской голова заявил, что у него есть много вопросов, ведь город постоянно закупает дроны и антидроновые системы для военных.

Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем,

– добавил Садовый.

В то же время мэр города отметил, что сейчас его задача заключается в том, чтобы спасти людей: чтобы они были в безопасности, имели где переночевать, а в больницах оказывали качественную медицинскую помощь.

Напомним, ранее Андрей Садовый призвал жителей во время тревоги прятаться в укрытие, поскольку Россия использует тактику растянутого поражения с различными типами вооружения – после дронов враг может запустить ракеты.

