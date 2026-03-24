Про це Садовий сказав у коментарі виданню Новини.LIVE.

Читайте також Україна зазнала масованої атаки "Шахедами": де лунали вибухи та які наслідки ударів

Як дрони вдарили по центру Львова?

Журналісти запитали в Андрія Садового, чому російські дрони під час атаки долетіли до центру Львова та чи пов'язано це з проблемами протиповітряної оборони.

У відповідь львівський міський голова заявив, що у нього є багато питань, адже місто постійно закуповує дрони та антидронові системи для військових.

Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що питань дуже багато є до всіх,

– додав Садовий.

Водночас мер міста наголосив, що зараз його задача полягає у тому, щоб врятувати людей: щоб вони були в безпеці, мали де переночувати, а в лікарнях надавали якісну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий закликав мешканців під час тривоги ховатися в укриття, оскільки Росія використовує тактику розтягнутого ураження з різними типами озброєння – після дронів ворог може запустити ракети.

Ворог бив по західним регіонам: що відомо?