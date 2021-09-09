Без отца остались 3 детей: во Львове во время игры в футбол скоропостижно умер известный певец

Во время игры в футбол скоропостижно умер популярный музыкант и автор песен Андрей Грифель. Певцу недавно исполнилось всего 36 лет.

Грифель был молодежным пастором церкви "Источник жизни". Вместе с женой он воспитывал 3 детей.

К теме Жан-Поль Бельмондо – икона стиля: лучшие образы легендарного актера

Певец умер во время игры в футбол

Коллеги и друзья Андрея Грифеля до сих пор не могут поверить в то, что сердце певца остановилось. Сейчас точная причина смерти – неизвестна. Очевидцы рассказали, что он "играл в футбол и просто упал".

Это шок! Так рано. Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены. Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем. До встречи Андрей!

– отметил вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.



У певца остались жена и 3 детей / Фото Андрея Грифеля

"Каждый из нас должен добежать до вечности, но никто не знает, когда будет финиш! Пусть эта песня станет особенной для всех, кто будет ее слушать. Теперь это слушается по другому! До встречи дружище. Молимся за жену и детей!" – написал Даниил Олейник и добавил к сообщению одну из песен Грифеля "До тебе".

Смотрите видео на песню "До тебе":

Украинцы сочувствуют семье певца

"Трудно осознать и что-то сказать. Пусть Бог даст самую сильную поддержку, чтобы пережить, перейти эту боль";

"Искренне сочувствуем! И стоим в молитве, чтобы Господь утешил Таню и деток. Скорбим и плачем вместе с вами. Он пошел домой, туда, о чем пел";

"Не мог даже подумать, что придется прощаться с Андреем... Еще в понедельник звонил и планировали подготовку к фестивалю, который должен был состояться 19 сентября... Андрей так много должен был еще сделать... Но Господь забрал его к себе... До встречи, Брат, на небесах!";

"Нет слов, тут самих соболезнований мало. Пусть Бог даст вам силы принять это. Эта новость, как камень на голову. Покойся с миром, дружище";

"Сердечно сочувствую... Пусть Бог облегчит боль утраты и даст силы пройти через все трудности".

Андрей Грифель был основателем и лидером львовской группы PROVIDER. Также он был участником популярной команды D.WORSHIP. В 2018 году певец стал участником христианского музыкального проекта прославления WHOLEHEART. В творчестве музыканта десятки композиций, которые стали хитами. В частности, "Дякую Тобі", "Небеса", "Різдвяна", "До Тебе я лину" и другие.

Смотрите видео на песню Андрея Грифеля"Небеса":

Смотрите видео на песню "Дякую тобі":