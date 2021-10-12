Будем в красной зоне, – главный медик Львовщины рассказал, как будут работать школы
Источник:"Твой город"
Количество больных коронавирусом растет с каждым днем. Главный медик Львовщины Орест Чемерис рассказал, при каких условиях будут работать школы, если область перейдет в красную карантинную зону.
Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября рекомендовала школам города перейти на дистанционное обучение. Посещать образовательные учреждения могут только ученики 1 – 4 классов.
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Львовщина вскоре может попасть в красноую зону
Во Львовской области с 1 150 школ около тысячи работают в обычном очном режиме. Там провакцинировались 80% и более работников. Некоторые образовательные учреждения уже приближаются к отметке в 100% провакцинированных. Однако, в каком формате школы области будут работать уже с 18 октября, точно не известно. Вполне вероятно, что Львовщина попадет в красную карантинную зону.
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что для обычной работы в красной зоне школам необходимо, чтобы все работники сделали прививки против коронавируса.
В красной зоне смогут работать те учебные заведения, где провакцинированы 100% учителей,
– отметил Чемерис.
После уточнения журналиста, что пока область не находится в красной зоне, чиновник ответил коротко: "Будем". По словам главного педагога Львовщины Олега Паски, как будут работать школы со следующей недели станет известно после решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Предварительно, заседание состоится 13 октября.
По словам Ореста Чемериса, сначала проведут заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На нем решат зонирование и ограничения в стране. После этого будет заседать областная комиссия. Однако даже если Львовщина останется в оранжевой зоне, в области могут ввести дополнительные ограничения.
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Педагоги Львовщины активно прививаются
- Лучше всего в области вакцинируются учителя в Яворовском, Стрыйском и Золочевском районах. Прививки против коронавируса получили более 80% педагогов.
- Худшая ситуация в Дрогобычском районе. Однако даже там средний показатель вакцинации учителей составляет 80%.
- Работники дошкольных учреждений прививаются менее активно. Показатель привитых составляет примерно 60%.
- Примечательно, что за прошлую неделю уровень вакцинации педагогов на Львовщине вырос на 20%.
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