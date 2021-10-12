Будем в красной зоне, – главный медик Львовщины рассказал, как будут работать школы

Количество больных коронавирусом растет с каждым днем. Главный медик Львовщины Орест Чемерис рассказал, при каких условиях будут работать школы, если область перейдет в красную карантинную зону.

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября рекомендовала школам города перейти на дистанционное обучение. Посещать образовательные учреждения могут только ученики 1 – 4 классов.

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Львовщина вскоре может попасть в красноую зону

Во Львовской области с 1 150 школ около тысячи работают в обычном очном режиме. Там провакцинировались 80% и более работников. Некоторые образовательные учреждения уже приближаются к отметке в 100% провакцинированных. Однако, в каком формате школы области будут работать уже с 18 октября, точно не известно. Вполне вероятно, что Львовщина попадет в красную карантинную зону.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что для обычной работы в красной зоне школам необходимо, чтобы все работники сделали прививки против коронавируса.

В красной зоне смогут работать те учебные заведения, где провакцинированы 100% учителей,

– отметил Чемерис.

После уточнения журналиста, что пока область не находится в красной зоне, чиновник ответил коротко: "Будем". По словам главного педагога Львовщины Олега Паски, как будут работать школы со следующей недели станет известно после решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Предварительно, заседание состоится 13 октября.

По словам Ореста Чемериса, сначала проведут заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На нем решат зонирование и ограничения в стране. После этого будет заседать областная комиссия. Однако даже если Львовщина останется в оранжевой зоне, в области могут ввести дополнительные ограничения.



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Педагоги Львовщины активно прививаются

Лучше всего в области вакцинируются учителя в Яворовском, Стрыйском и Золочевском районах. Прививки против коронавируса получили более 80% педагогов.

Худшая ситуация в Дрогобычском районе. Однако даже там средний показатель вакцинации учителей составляет 80%.

Работники дошкольных учреждений прививаются менее активно. Показатель привитых составляет примерно 60%.

Примечательно, что за прошлую неделю уровень вакцинации педагогов на Львовщине вырос на 20%.

Лабораторные центры Львова и области 11 октября провели 1 796 ПЦР-тестов. 978 из них оказались положительными, в частности, 550 – тесты львовян.



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