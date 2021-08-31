Была очень обессиленная: львовянка упала в канализационный колодец – видео спасения

Во Львове 30 августа 34-летняя женщина упала в канализационный колодец. В то время она гуляла вместе со своей собакой. Львовянка 40 минут кричала на помощь, и ее в конце спасли.

На помощь женщине прибыли патрульные. Она уже и не надеялась на спасение.

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Львовянка провалилась в канализационный колодец

Примерно в полночь патрульным поступил вызов на улицу Сахарова. Мужчина рассказал, что услышал, как женщина кричит о помощи. На место происшествия приехали командир 3 батальона Юрий Качмар, его напарник Игорь Городецкий и еще один экипаж полиции – инспекторы Юрий Сеник и Михаил Лотошинский.

Полицейских встретили 2 львовянина. Они показали место откуда раздавались крики о помощи. Оказалось, что женщина упала в канализационный колодец, который был на обочине возле кустов.

Смотрите видео спасения женщины:

Львовянка уже не надеялась, что ее спасут

Женщина была почти по шею в воде. Она уже обессилела и очень замерзла. Полицейские немедленно вытащили пострадавшую из колодца. От медицинской помощи 34-летняя львовянка отказалась.

Она рассказала, что выйдя на прогулку с собакой, решила сходить в магазин. Направляясь туда, женщина провалилась в канализационный колодец. Львовянка кричала на помощь в течение 40 минут. Все это время ее собака бегала вокруг, скулила и лаяла.

Львовянка была искренне благодарна патрульным за свое спасение, ведь сил у нее уже почти не осталось. Женщина уже и не надеялась, что ей кто-то поможет в столь позднее время.

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Патрульные вытащили женщину из колодца / Фото патрульной полиции Львовщины