В центре Львова провели забег в вышиванках: невероятные фото

В рамках празднования Дня Независимости во Львове 24 августа состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". В мероприятии приняли участие сотни горожан.

Забег организовали общественная организация SMART RUN и управление спорта Львова. Он состоялся в самом центре города.

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Во Львове состоялся забег в вышиванках

В рамках празднования 30 годовщины Независимости Украины 24 августа во Львове состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". Местом старта и финиша стала площадь в самом сердце города – перед Львовским оперным театром.

Участники забега преодолевали различные дистанции – 1, 3 и 5 километров. Кроме этого, отдельно провели короткие детские забеги.

Главная идея события – забег в честь 30 годовщины Независимости, яркий патриотический и семейный праздник, Праздник единства, когда украинцы сплачиваются и все вместе принимают участие в массовом забеге, символизируя волю и независимость нашей страны и нации,

– отметили в горсовете.

Среди главных идей мероприятия – популяризация здорового образа жизни и расширение дружеских связей между спортивными клубами и организациями. Также организаторы стремились привлечь широкие массы к активным занятиям физкультурой и спортом. Победителей забегов определили в конце мероприятия.

Смотрите фото забега в вышиванках во Львове / Фото Владимира Якимчука