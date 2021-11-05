Делала контент для тиктока: львовский суд наказал блогершу за фальшивое похищение человека

В конце сентября львовские блогеры устроили фейковое похищение человека. Однако оно не прошло незамеченным – неравнодушные позвонили в полицию. Суд наказал первую нарушительницу.

Инцидент произошел в центре Львова, на проспекте Свободы. Ребята в балаклавах затолкали девушку в машину и тронулись.

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Львовские блогеры инсценировали похищение человека

В центре Львова 24 сентября 4 видеоблогера устроили фальшивое похищение человека. Они делали контент для тиктока. Недалеко от Оперного театра на проспекте Свободы, к девушке подбежали двое парней в балаклавах. Они схватили ее и силой затолкали в черный Mercedes.

Девушка кричала и сопротивлялась, поэтому прохожие подумали, что это настоящее похищение. Неравнодушный мужчина позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Правоохранители объявили в городе план перехвата.

Через 30 минут после звонка полицейские нашли Mercedes и установили личности 4 людей, которые были в салоне – 3 мужчин и девушки в возрасте до 27 лет. Они объяснили, что снимали видео для соцсетей. На всех нарушителей составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве.

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Суд наказал блогершу

Автор съемки видео Андрей Гаврилов рассказал журналистам, что видео снимали как социальный эксперимент. Блогеры якобы хотели увидеть, как будут вести себя прохожие в такой ситуации и помогут ли девушке.

Львовская блогерша Богдана Полочаннина на судебное заседание не явилась. Вместо этого она направила заявление, в котором полностью признала свою вину.

Судья Галицкого райсуда Виталий Стрельбицкий, исследовав материалы дела, признал девушку виновной в мелком хулиганстве. Блогершу оштрафовали на 51 гривну. Кроме этого, девушка должна заплатить 454 гривны судебного сбора. Дела в отношении других блогеров рассматривают отдельно.