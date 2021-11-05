Інцидент трапився у центрі Львова, на проспекті Свободи. Хлопці у балаклавах заштовхали дівчину в автівку і рушили.

До теми Львівські блогери заради відео влаштували викрадення дівчини

Львівські блогери інсценували викрадення людини

У центрі Львова 24 вересня 4 відеоблогерів влаштували фальшиве викрадення людини. Вони робили контент для тіктока. Неподалік Оперного театру на проспекті Свободи, до дівчини підбігли двоє хлопців у балаклавах. Вони схопили її та силоміць заштовхали у чорний Mercedes.

Дівчина кричала та пручалась, тож перехожі подумали, що це справжнє викрадення. Небайдужий чоловік зателефонував у поліцію та повідомив про цей інцидент. Правоохоронці оголосили у місті план перехоплення.

За 30 хвилин після дзвінка поліцейські знайшли Mercedes та встановили особи 4 людей, які були в салоні – 3 чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили правоохоронцям, що знімали відео для соцмереж. На усіх порушників склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.

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Суд покарав блогерку

Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповів журналістам, що відео знімали як соціальний експеримент. Блогери буцімто хотіли побачити, як поводитимуться перехожі у такій ситуації й чи допоможуть дівчині.

Львівська блогерка Богдана Полочанніна на судове засідання не з'явилась. Натомість вона надіслала заяву, у якій повністю визнала свою провину.

Суддя Галицького райсуду Віталій Стрельбицький, дослідивши матеріали справи, визнав дівчину винною у дрібному хуліганстві. Блогерку оштрафували на 51 гривню. Окрім цього, дівчина повинна заплатити 454 гривні судового збору. Справи щодо інших блогерів розглядають окремо.