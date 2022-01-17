Дороже всего оценили трамваи: в ЛГС объяснили, как формировали тариф на перевозку в транспорте

Во Львове установили тарифы для разных видов общественного транспорта. Работа трамвая и троллейбуса обходится городу больше всего.

В декабре 2021 года Львовский городской совет утвердил новые тарифы на услуги по перевозке. Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило объяснил, как формировали такую ​​стоимость.

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Какая стоимость для разного транспорта

Стоимость километра пути для автобусов большой вместимости (не менее 80 мест) составит 48 гривен. Цена за километр работы автобусов средней вместимости (не менее 35 мест) будет 29,00 гривен. Однако за работу трамвая придется заплатить 82 гривны за километр и 77 гривен за троллейбус.

Если говорим об электротранспорте, то есть существенные затраты на заработную плату, на электроэнергию, цена на нее, кстати, выросла. Расходы переменные. На 2022 год предприятие рассчитало свои совокупные расходы и в тарифе заложены средства, чтобы осуществлять техническое обслуживание подвижного состава и средние, текущие капитальные ремонты. Олег Забарило Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС

"В тех тарифах содержится небольшой процент рентабельности, то есть прибыль самого предприятия. Его могут реинвестировать в развитие или обновление, ремонт подвижного состава", – добавил он.

Почему работа электротранспорта дороже

По словам Забарило, поскольку расходы на километр работы электротранспорта больше, поэтому в тарифе заложили деньги на обслуживание сетей, путей, тяговых подстанций. Кроме того, предусмотрели расходы для зарплат работников, которые обслуживают сети.

Автобус не нуждается в дополнительной сети, он не нуждается в дополнительных средствах на ее обслуживание. Если говорим, какой транспорт выгоднее, то должны учитывать количество пассажиров, которое можно перевезти,

– сказал Забарило.

Он отметил, что большие автобусы "Электрон" обладают пассажировместимостью от 80 мест, а новые пятисекционные трамваи "Электрон" – 250 мест.

Как утверждают тариф

Забарило объясняет, что инвестиционная составляющая тарифа переменна, поэтому не называет точного процента. По его словам, с каждым увеличением цены на электроэнергию или горючее город перераспределяет расходы. Тариф формируют по утвержденной Кабмином методике.

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"Есть методика, которая говорит о том, что предприятие рассчитывает себестоимость услуги, которую предоставляет и закладывает туда все свои расходы, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров", – объяснил Забарило.

Как изменятся цены на проезд во Львове

Приобрести разовый е-билет на одну поездку можно за 10 гривен. Он предусматривает, что пассажир будет иметь возможность пересадки в течение 40 минут.

Чтобы купить разовый бумажный билет у водителя, но уже без возможности пересадки, нужно отдать 15 гривен. К слову, с билетом ничего не придется делать, поскольку он будет автоматически валидированным для поездки.

Также в городе будет 3 типа карт "ЛеоКарт" – общая, персонализированная и туристическая. Месячный абонемент для общей карты будет стоить 420 гривен. Стоимость за 3 месяца – 1 200 гривен, полгода – 2 200 гривен и год – 3 650 гривен.

Штраф за отсутствие билета увеличат до 200 гривен.

Что касается персонализированной карты, то ею смогут пользоваться студенты (210 гривен в месяц, за полгода – 1 100 гривен), льготники (60 безвозмездных поездок) и школьники (60 безвозмездных поездок, а во время каникул – 10 гривен за разовую поездку).

Для гостей города будет действовать туристическая карта. За день придется заплатить 35 гривен, за 2 дня – 60 гривен, за 3 дня – 80 гривен и за неделю 200 гривен.