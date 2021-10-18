Других вариантов нет, – Садовый объяснил, почему во Львове усилили карантин

Ситуация с коронавирусом во Львове – крайне тревожная. Ежедневно количество больных продолжает неуклонно расти. Поэтому с 18 октября в городе начали действовать усиленные карантинные ограничения.

По словам мэра Андрея Садового, загруженность львовских больниц сейчас составляет 52%. В городе продолжают увеличивать количество койко-мест для больных коронавирусом.

Актуально Во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения

Во Львове растет количество больных COVID-19

Садовый отметил, что в выходные количество новых больных коронавирусом не было критическим. Однако во Львове все равно сохраняется негативная динамика распространения COVID-19.

В наших больницах увеличивается количество больных, и эта тенденция имеет растущую динамику. Так выглядит, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня совершаем в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче,

– добавил городской глава.

Все львовские школьники с 18 октября ушли на каникулы. Кроме этого, по словам Садового, в городе достаточно жестко прописали правила для ресторанов, кафе и магазинов – весь персонал обязательно должен быть вакцинирован. Также горожанам нужно тщательно соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах.

"Мы переходим в режим жизни с определенными ограничениями, но других вариантов нет. Мы имеем по Львову достаточно неплохой резерв ковидных койко-мест в больницах", – отметил мэр.

По его словам, по состоянию на 18 октября городские больницы загружены где-то на 52%, однако месяц назад была совсем другая ситуация.

"Мы готовимся к худшему, но лучше, чтобы такая подготовка была напрасной", – подытожил городской глава.

Во Львове временно остановили плановые госпитализации и операции в больницах из-за сложной ситуации с коронавирусом.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала